مصرف حكومي عراقي يحقق أداء غير مسبوق عام 2019

2020/02/16 | 12:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المصرف العراقي للتجارة TBI يوم الأحد عن مؤشرات أداء استثنائية وغير مسبوقة لعام 2019 الذي شهد زيادةً في الإيرادات ونمواً كبيراً في المعدلات المالية الرئيسية للمصرف.

وقال المصرف في بيان ورد لشفق نيوز، إنه ختم عام 2019 بنجاح بزيادة قدرها 12% في الإيرادات عن عام 2018 بمبلغ 673 مليون دولار أمريكي، وبأرباح صافية وصلت 556 مليون دولار أمريكي، ليتواصل نمو وتوسع معاملاته المصرفية مسجلاً زيادة ملحوظة قدرها 68٪ عن عام 2018، مع زيادة في إجمالي أصول المصرف وصلت إلى 29 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 27٪ مقارنةً بعام 2018.

وأضاف أنه دعم الاقتصاد العراقي ومشاريع إعادة الإعمار، بإجمالي قروض 1.9 مليار دولار أمريكي منحت خلال عام 2019 لدعم المؤسسات والأجهزة الحكومية، مبيناً أنه وجه جزءاً كبيراً من قروضه لخدمة وتطوير المبادرات الحكومية في الارتقاء بالبنية التحتية والتطوير المجتمعي.

وتابع أن القروض الشخصية التي منحها المصرف زادت في عام 2019 لتبلغ 434 مليون دولاراً أمريكياً بإجمالي 25،290 قرضاً، والتي ساهمت بدفع نمو الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين العراقيين من أجل تأسيس وتطوير احتياجاتهم الشخصية في البناء واغراض اخرى.

وأشار إلى حرص المصرف على توفير الخدمات المالية للفئات المختلفة من المجتمع العراقي من خلال التوسع الجغرافي وافتتاح فروع متعددة داخل العراق وصل عددها إلى 26 فرعا، كما توسع المصرف خارجيا حيث افتتح أول مكتب تمثيلي للمصرف في العاصمة الإماراتية أبوظبي وافتتاح أول فرع خارجي له في المملكة العربـيـة السعـودية ويعمل المصرف على توسعه الخارجي لتنويع مصادر دخله وايراداته.

وأردف أنه يعمل، منذ تأسيسه في عام 2003 مع البنك المركزي العراقي لتطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة، وطرح المصرف العديد من المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الاعمال، ويستحوذ المصرف العراقي للتجارة على حوالي 80٪ من أعمال التمويل التجاري في العراق، ويحتل المرتبة الأولى بين البنوك العربية من حيث معدل التكلفة إلى الدخل.

ونقل البيان عن فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة قوله "شهد المصرف العراقي للتجارة نمواً متسارعاً على الصعيد المالي والاستثماري خلال عام 2019، ولدينا خطة طموحة لتوسعة أعمال المصرف محلياً ودولياً بهدف زيادة نسبة الإيرادات التي يحققها من الخدمات المصرفية للأفراد محلياً وكذلك من العمليات الدولية لتحقيق زيادة سنوية بمعدل 30% سنوياً لايرادات المصرف بحسب خطة العمل للسنوات من2020 الــى2023، ونحن نرى أن أي إنجاز يحققه المصرف هو جزء من إنجازات الاقتصاد العراقي ككل".

وأضاف: "سنواصل الدفع بمبادراتنا لتطوير التكنولوجيا المصرفية وتعزيز خدمة العملاء لتحسين خبرة عملائنا ولخفض التكاليف، كما نسعى جاهدين لتشجيع وتأمين الاستثمار الأجنبي، والترويج للاستثمار في الداخل العراقي وتقديم خدماته كخيار موثوق للمستثمرين".

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