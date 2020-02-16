مدارس نينوى تستأنف دوام طلبتها للفصل الثاني

2020/02/16 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استانفت مدارس نينوى، الأحد، التحاق الطلبة والتلاميذ بمقاعدهم الدراسية بعد انتهاء العطلة الربيعية والتي استمرت ل ١٥ يوما.وذكر بيان للوزارة، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الطلاب توزعوا على 2093 مدرسة منها 1519 مدرسة ابتدائية و 247 مدرسة متوسطة، اما عدد المدارس الاعدادية96 مدرسة والثانوية 214 اضافة الى 15 مدرسة مهنية فضلا عن معهدين […]

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