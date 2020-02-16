2020/02/16 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مسؤول عراقي في وزارة العدل العراقية مع القضاء الإيرانية، اليوم الاحد، مقاضاة مرتكبي جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني، واصفا الجريمة بأنها “إرهاب دولة”.وذكرت مصادر صحفية، أن “مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل العراقية محمد تركي بحث مع مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وحقوق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل: اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني إرهاب دولة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل: اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني إرهاب دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).