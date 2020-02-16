لاعب عراقي يدخل قائمة “الأغلى” في القارة السمراء

2020/02/16 | 12:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل محترف فريق الهلال السوداني، العراقي عماد محسن، قائمة اللاعبين الأغلى في القارة السمراء ضمن الميركاتو الشتوي الحالي.وحصل محسن على المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأغلى قيمة في الانتقالات الشتوية داخل القارة الأفريقية، وذلك بعد تعاقده مع الهلال قادماً إليه من فريق الزوراء العراقي بعقد يمتد لسنة ونصف، ليصبح ثالث لاعب عراقي يحترف في

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