هيئة النزاهة: إحباط عملية صرف صكوك مزورة في الرمادي وضبط المتورطين بالعملية

2020/02/16 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن تمكنها من إحباط محاولة صرف صكوك مزورة في محافظة الأنبار.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، انتقل إلى مصرف الرافدين فرع الأنبار، وتمكن من ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما أربعة صكوك مزورة، بزعم صدورها عن لجنة التعويضات في قائممقامية قضاء الرمادي، مبينة ان المتهم الأول يعمل موظفاً في القائممقامية، والثاني صاحب شركة صيرفة، فيما أشار البيان الى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه برفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق، المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة.

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