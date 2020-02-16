الصين: وفاة 1665 شخصا بسبب فيروس كورونا

2020/02/16 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الى الف وستمئة وخمسة وستين شخصا .

ووفق لجنة الصحة الوطنية فقد تم الابلاغ عن مئة واثنتين واربعين حالة وفاة واكثر من الفي اصابة جديدة في أرجاء الصين، وهو اليوم الثالث الذي يشهد انخفاضا بعد تصاعد عدد الاصابات بداية الاسبوع نظرا لتعديل طرق التشخيص.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد الاصابات الكلي بلغ ثمانية وستين الفا وخمسمئة مصاب.

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