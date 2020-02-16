نجدة بغداد: اعتقال 268 متسولا و9 متحرشين في العاصمة

2020/02/16 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد ، اليوم الاحد ، القبض على 268 متسولا و9 متحرشين في العاصمة.وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة صدى ، ان ” دورياتها تمكنت من القبض على عدد 268 متسولا و9 متحرشين في عموم العاصمة بغداد ” .واضاف البيان ، انه ” جاء ذلك خلال حملة اعدتها مديرية نجدة بغداد للحد

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