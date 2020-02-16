دينا سليم حنحن - فضة - حكاية تراث من السّلط

2020/02/16 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن فضّة - قصة حقيقيةلنتوقف قليلا عند فضة والدة جميلة،امرأة ساذجة وخجولة، رفيعة القد، جميلة المحيا، ذات بشرة بيضاء وناعمة، أطلق عليها اسم فضة لهذا السبب، قيل عنها (نقية متل ألفية الفضة)، ترملت وهي في ريعان شبابها، بقيت على ذمة عائلة تادرس المعروفة بثرائها وأملاكها وسمعتها الطيبة، وعوملت معاملة الأميرات.في حينه، انصب الاهتمام في تقييم العائلات حسب مقامات ومنازل.فرضت عليها عائلتها الزوا......

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