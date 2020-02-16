فلاح أمين الرهيمي - الطلبة وثورة الجوع والغضب

2020/02/16 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي من يستعرض تاريخ الانتفاضات والوثبات في العراق الحديث يجد أن الطلبة هم سعيرها ووقودها وكانت الروح الثورية والتضحيات تتفجر بين حناياهم فكانوا الشعلة التي تتوهج في سماء العراق ...وهذه الفئة الواعية من الشعب العراقي لم تناضل وتضحي من أجل مصالح أنانية ذاتية وإنما من اجل تحقيق مطاليب الشعب التي تضمن له العيش الكريم والحياة السعيدة والمستقبل الأفضل وكانوا في كل الأوقات والأزمنة تتفجر من مهجتهم إرادة الص......

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