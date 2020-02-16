غسان صابور - الحكم.. والسياسة.. والجنس...

2020/02/16 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور ــ بأيامنا هذه فضائح الجنس..بواسطة وسائل الاتصال الاجتماعي (أو اللاإجتماعي)..أصبحت من أهم أسلحة الدمار السياسي القاتل...وزير فرنسي حالي..من أهم حلقات الرئيس ماكرون..مرشح لعمودية باريس Benjamin Grivaux متزوج ورب عائلة..جاهز ومهتم لمستقبل سياسي فرنسي..هــام جدا..محتضن من أهم وأكبر وسائل الدعاية والإعلام..اضطر للإنسحاب..فضحته بضعة صور وكلمات وعلاقة مع إمـرأة..سرقها ونشرها مدون روسي ا......

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