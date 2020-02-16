مصدر: هيثم شغاتي غادر اليمن مساء يوم الاستجواب

2020/02/16 | 12:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن مغادرة اللواء هيثم شغاتي الى دولة الامارات في ساعة متأخرة من مساء امس الأول الاثنين والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع سابقا .وأوضحت المصادر […]

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