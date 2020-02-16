2020/02/16 | 12:39 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يواجه الكتل السياسية بكابينة وزارية غير معلومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يواجه الكتل السياسية بكابينة وزارية غير معلومة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يواجه الكتل السياسية بكابينة وزارية غير معلومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).