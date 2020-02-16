بالصور.. تظاهرات طلابية في كربلاء دعماً لترشيح ’’علاء الركابي’’ لرئاسة الوزراء

2020/02/16 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

شهدت محافظة كربلاء، الأحد (16 شباط 2020)، انطلاق مسيرة طلابية حاشدة، دعماً للتظاهرات، التي تشهدها...





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