وزير الخارجية يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري

2020/02/16 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاحد (16 شباط 2020)، الأمم المتحدة الى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاصّ إلى سوريا ودعا الأمم المتحدة إلى أن تتحمّل مسؤوليّاتها، وتقديم المساعدات الإنسانيّة إلى الشعب السوريّ".

بغداد اليوم- كربلاء

شهدت محافظة كربلاء، الأحد (16 شباط 2020)، انطلاق مسيرة طلابية حاشدة، دعماً للتظاهرات، التي تشهدها بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مسيرة طلابية حاشدة انطلقت في محافظة كربلاء، دعماً لاستمرار التظا

بغداد اليوم-بغداد

شارك المئات من طلبة جامعات العاصمة بغداد، الأحد (16 شباط 2020)، في مسيرات أمام وزارة التعليم العالي، ومن ثم التوجه الى ساحة التحرير، وسط العاصمة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المئات من طلبة جامعة العاصمة بغداد شاركوا في مسيرة

بغداد اليوم-بغداد

نفى مجلس القضاء الأعلى، السبت (16 شباط 2020)، الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد، بحسب تعبيرهم.





واضاف المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تنظر حاليا دعاوى ثلا

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