2020/02/16 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).