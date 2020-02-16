أنباء عن محادثات سرية بين واشنطن وبغداد لحسب القوات الاميركية

2020/02/16 | 13:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر اعلامية عن إجراء مسؤولين في الجيش الأميركي محادثات سرية مع آخرين عراقيين كبار لتقديم عرض بانسحاب جزئي للقوات الأميركية من العراق تمهيدا لا...

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