بالصور.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

2020/02/16 | 13:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت السلطات الأمنية العراقية اليوم الأحد على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد، فجر اليوم....

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