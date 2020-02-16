صورة.. متظاهرون يقطعون تقاطعاً رئيسياً وسط الناصرية

2020/02/16 | 13:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قطع متظاهرون يوم الأحد تقاطعاً رئيسياً وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في تصعيد للاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب الحاكمة.

وأفاد مرسل الأناضول يأن متظاهرين قطعوا عبر الإطارات المشتعلة تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية.

ويعمد المتظاهرون لقطع الطرق وإغلاق المؤسسات الحكومية منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي للضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم.

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