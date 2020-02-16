نتنياهو يتعرض للضرب ببقايا تفاحة خلال تجمع انتخابي

2020/02/16 | 13:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت قناة عبرية، اليوم الاحد، بأن امرأة إسرائيلية ألقت بقايا تفاحة على بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء أمس، خلال تواجده في تجمع انتخابي في مدينة نتانيا.

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المرأة بعد الواقعة.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه سبق أن وقع موقف محرج مشابه لما جرى لنتنياهو، حيث تم إلقاء الطماطم على شمعون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، خلال حملته الانتخابية، في مدينة بتاح تكفا، في العام 1981.

يشار إلى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية ثالثة خلال أقل من عام واحد، في الثاني من آذار المقبل

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