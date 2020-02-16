2020/02/16 | 13:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يسليم اسماء الوزراء الجدد الى الكتل السياسية خلال يومين المستقلة … كشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، عن وجود خلافات تحول دون حسم عدد من الوزارات في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مرجحاً طرح الكابينة خلال 48 ساعة.وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “المفاوضات السياسية تتخلص في […]

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