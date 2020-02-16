2020/02/16 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مديرية شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة نينوى، تمكنت وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من القاء القبض على الداعشي المكنى ” أبو محمد”، والذي كان يعمل فيما يسمى مكتب شؤون المجاهدين، إضافة الى عمله بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، مبينة ان عملية القاء القبض على الإرهابي، الذي سبق وان أصيب بقصف طائرة خلال معارك التحرير، تمت خلال مراجعته إحدى المؤسسات الحكومية في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية: إعتقال إرهابي عمل بما يسمى مكتب شؤون المجاهدين بمدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية: إعتقال إرهابي عمل بما يسمى مكتب شؤون المجاهدين بمدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).