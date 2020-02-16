الأعرجي: الحكومة لا تكون قوية برجالاتها فقط وإنما ببرنامجها الذي يعيد للدولة هيبتها

2020/02/16 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق على الأزمة المستمرة بسبب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.

الأعرجي أعرب في تغريدة على حسابه بتويتر عن أسفه لانتظار أسماء الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة، مشيرا الى أن الحكومة لا تكون قوية برجالاتها فقط، وإنما ببرنامجها الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة، ويُطبّق القانون ويُرجع للدولة هيبتها.

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