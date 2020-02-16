مسعود البارزاني وأياد علاوي يؤكدان ضرورة ان تمثل الحكومة الجديدة جميع مكونات الشعب

2020/02/16 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع زعيم ائتلافا لوطنية أياد علاوي ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على عدد من النقاط أبرزها، التأكيد على أن العراق بلد التعددية والمكونات، ولا يمكن لأي طرف سياسي أن يتفرد بقرارات الدولة المصيرية ومستقبلها، كون ذلك يهدد وحدة البلد والسلم الاجتماعي، الى جانب أن الحكومة المقبلة لابد ان تكون ممثلة للجميع، وأن يشارك فيها جميع مكونات العراق حتى تتحقق اللحمة الوطنية، ولأجل تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين والحراك الشعبي.

هذا وشدد الجانبان على حاجة البلاد لبقاء قوات التحالف الدولي لمساعدة العراق في مواجهة خطر الإرهاب، وخاصة تحركات داعش الأخيرة.

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