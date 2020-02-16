الاعرجي: الحكومة قوية ببرنامجها لا برجالاتها

2020/02/16 | 13:20 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبر نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، أن الحكومة تكون قوية ببرنامجها لا برجالاتها فقط.

وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، "ينتظر الكثير منا - للأسف الشديد - أسماء وزراء الحكومة القادمة".وأوضح أن "الحكومة لا تكون قوية برجالاتها فقط، وإنما ببرنامجها الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة ويُطبّق القانون ويُرجع للدولة هيبتها!".

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