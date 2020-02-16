2020/02/16 | 13:20 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعتبر نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، أن الحكومة تكون قوية ببرنامجها لا برجالاتها فقط.
وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، "ينتظر الكثير منا - للأسف الشديد - أسماء وزراء الحكومة القادمة".وأوضح أن "الحكومة لا تكون قوية برجالاتها فقط، وإنما ببرنامجها الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة ويُطبّق القانون ويُرجع للدولة هيبتها!".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: الحكومة قوية ببرنامجها لا برجالاتها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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