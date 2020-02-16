العمل تنظم دورة للتدريب في مجال حقوق الانسان

2020/02/16 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نظم قسم حقوق الانسان التابع للدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورة تدريبية لإعداد المدربين في مجال حقوق الانسان بمشاركة عدد من موظفي الهيئات والدوائر للمدة من (10 لغاية 13-2-2020).وقالت مدير قسم حقوق الانسان هيام رشيد، في بيان لوزارة العمل، ان “الدورة تضمنت التدريب على صفات المدرب الناجح ومهارة المدرب […]

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