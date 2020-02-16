حشد الأنبار لـ”العهد نيوز”: مقتل أحد مجرمي داعش بعملية اقتحام مضافتهم غربي الأنبار

2020/02/16 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي اليوم ، الاحد، بان القوات الأمنية تمكنت من قتل احد عناصر التنظيم الإجرامي بعملية اقتحام مضافة للتنظيم الإجرامي غربي الأنبار.وقال العبيدي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبإسناد مباشر من طيران الجيش […]

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