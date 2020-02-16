2020/02/16 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، إن 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع) في بيان إن "أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل السبت"، دون ذكر الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأضافت أن "ثلاثة منها سقطت داخل المنطقة الخضراء غير أن الرابع سقط في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، ما ألحق أضرارا مادية، دون وقوع خسائر بشرية".

وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تضم قوات أميركية في العراق إلى 19 هجوم صاروخي منذ نهاية أكتوبر الماضي.

ولم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأميركية الأحد، علما أن واشنطن تتّهم الفصائل الشيعية المسلّحة والمقرّبة من إيران بالوقوف خلف الضربات التي تستهدف جنودها ومقرّاتها.

والخميس سقط صاروخ كاتيوشا في قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك بشمال العراق، من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دون ذكر المسؤول عن اطلاقها.. "الدفاع العراقية": 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دون ذكر المسؤول عن اطلاقها.. "الدفاع العراقية": 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).