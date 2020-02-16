خلال أقل من 48 ساعة.. ماعلاقة خطاب زعيم حركة النجباء بالهجوم الصاروخي فجر اليوم؟

2020/02/16 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تمضِ 48 ساعة على اعلان الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، استعداده لتنفيذ الرد العسكري ضد الجانب الامريكي ثأرا لـ”دماء القادة”، حتى تعرضت السفارة الامريكية لهجوم صاروخي فجر الأحد، سقط احدها بـ”شكل غامض” على مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين.وخلال كلمته التي القها في المؤتمر الدولي الرابع لـ”شهداء […]

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