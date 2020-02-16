الخالدي يرجح طرح الكابينة الوزارية خلال يومين على الرغم من الخلافات بشأنها

2020/02/16 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، اعلان طرح الكابينة الوزارية الجديدة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة.

وأوضح الخالدي في تصريح، ان المفاوضات السياسية تهدف الى تحديد موعد نهائي لجلسة البرلمان بشأن الحكومة المقبلة، بالموعد المفترض ان يكون يوم غد أو بعد غد، على الرغم من عدم الاتفاق حول حسم عدد من الوزارات التي وصفها بالخلافية في حكومة علاوي، بالإضافة الى اعتراض بعض الأطراف السنية والكردية على عدد من الوزارات.

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