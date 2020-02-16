ايران تقيم دعوى قضائية في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

2020/02/16 | 13:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إقامة دعوى قضائية وتشكيل ملف خاص باغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، في مكتب المدعي العام بالعاصمة طهران، مشيرة الى […]

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