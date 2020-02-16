مدير عام صحة بغداد الكرخ يعلن مغادرة أول عائلة مستشفى الفرات العام بعد التأكد من عدم اصابتها بفايروس “كورونا”

2020/02/16 | 13:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) عن مغادرة أول اسرة، مستشفى الفرات العام بعد التأكد من عدم اصابتها بفايروس “كورونا”.وقال الحجامي، إن “اليوم […]

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