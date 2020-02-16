2020/02/16 | 13:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرقت قنابل قوات الأمن العراقية خياما قرب ساحة التحرير وسط بغداد، حيث يتجمع المتظاهرون ضد السلطات، دون خسائر بشرية بين المحتجين.وبحسب ما نقلت “السومرية” فقد أحرقت القنابل المسيلة للدموع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرق خيام المتظاهرين في ساحة التحرير ومقتدى الصدر يحث على تقديم الخدمات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرق خيام المتظاهرين في ساحة التحرير ومقتدى الصدر يحث على تقديم الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).