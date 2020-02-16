اياد علاوي: من المستغرب والمعيب الحديث عن ’’بازار المناصب’’ واللهاث خلفها

2020/02/16 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاحد (16 شباط 2020)، أنه من المستغرب والمعيب الحديث عن ’’بازار المناصب’’ واللهاث خلفها، على حد تعبيره.

وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر": "من المفترض ان تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة، لا تشارك فيها، وتحديد موعد لها".

وأضاف: "من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول بازار المناصب واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر".

بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الأحد (16 شباط، 2020)، وجود عمليات بيع وشراء للوزارات في تشكيلة محمد توفيق علاوي، الوزارية الجديدة المرتقبة.

وقال الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لطالما كان هناك السماسرة، ال

بغداد اليوم- كربلاء

شهدت محافظة كربلاء، الأحد (16 شباط 2020)، انطلاق مسيرة طلابية حاشدة، دعماً للتظاهرات، التي تشهدها بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مسيرة طلابية حاشدة انطلقت في محافظة كربلاء، دعماً لاستمرار التظا

بغداد اليوم-بغداد

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاحد (16 شباط 2020)، الأمم المتحدة الى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة الت

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