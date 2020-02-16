سوق العراق للأوراق المالية ينشر عدد الاسهم المتداولة للشركات خلال الاسبوع الحالي

2020/02/16 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

نشر سوق العراق للأوراق المالية، الأحد (16 شباط 2020)، عدد الاسهم المتداولة للشركات المساهمة من قبل المستثمرين خلال الاسبوع الحالي.

وقال السوق في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "سوق العراق للأوراق المالية بالتعاون مع كلية الإدارة في جامعة بغداد ندوة نظم علمية – (نظري وعملي تطبيقي) عل اليات فتح حسابات المستثمرين والتداول على محطات التداول الالكتروني في يوم الخميس الموافق 13/2/2020 ضمن رؤية ترسيخ المعرفة النظرية والعملية ونشر ثقافة الاستثمار بالأوراق المالية.

وأضاف ان "سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي جلس 5 جلسات تداول على أسهم الشركات المساهمة من يوم 09/02/2020 -13/02/2020 من قبل المستثمرين".

وأشار البيان إلى أنه "بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الحالي (47) شركة من أصل (104) شركة واغلق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في اول جلسة تداول من هذا الأسبوع على (467.76) نقطة واغلق في اخر جلسة تداول من الأسبوع على (461.23) نقطة".

وتابع السوق أن "المستثمرين تداولوا، في الجلسة الأولى (851) مليون سهم بقيمة (849) مليون دينار وتنفيذ (509) عقد، وفي الجلسة الثانية أكثر من (2) مليار سهم بقيمة أكثر (11) مليار دينار وتنفيذ (512) عقد، في الجلسة الثالثة (857) مليون سهم بقيمة (842) مليون دينار وتنفيذ (417) عقد، في الجلسة الرابعة أكثر من (2) مليار سهم بقيمة أكثر من (1) مليار دينار وتنفيذ (308) عقد، في الجلسة الخامسة (680) مليون سهم بقيمة (851) مليون دينار وتنفيذ (571) عقد، تدريب الطلبة وندوات الجامعات".

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (15 شباط 2020)، عن تقديم طلب رسمي لإنشاء "شركة نفط ديالى".

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طلباً رسمياً قدم لإنشاء شركة نفط ديالى،

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لنقل كهرباء الجنوب، الخميس، تدشين منظومة الطاقة الشمسية الاولى من نوعها لتغذية دوائر الدولة بالطاقة النظيفة في محافظة البصرة .

وقال مدير عام الشركة المهندس زياد علي فاضل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس (13 شباط 2020)، ان القروض التي أطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد ب 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن "مدة

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