زهاء 58 مليون شخص يحق لهم المشاركة في الانتخابات الايرانية

2020/02/16 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية الايراني “عبدالرضا رحماني فضلي” ان زهاء 58 مليون مواطن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة في انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي التي ستجري يوم الجمعة 21 فبراير الجاري.وقال وزير الداخلية في تصريح: ان عدد الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة في الانتخابات يبلغ 57 مليون و918 ألف و159 شخصا، منهم […]

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