خبير لـ”العهد”: القانون الدولي يقف مع العراق في قضية خروج القوات الأجنبية

2020/02/16 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، أن القانون الدولي سيكون مع العراق بشأن إخراج القوات الأجنبية من أراضيه، مشيرا إلى أن العالم يستظل بمنظومة قانونية وهي منظومة الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي وهناك قانون ينظم هذه الحالة.وقال الصوفي في حديث لفضائية “العهد”، إن “العالم يستظل بمنظومة قانونية وهي منظومة الأمم المتحدة […]

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