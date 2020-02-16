بالفيديو..الشهيد سليماني يلعب كرة الطائرة في منزل الشهيد المهندس

2020/02/16 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت قناة العالم الاخبارية على مقطع فيديو يظهر فيه الشهيد قاسم سليماني وهو يلعب كرة الطائرة في حديقة منزل الشهيد ابو مهدي المهندس في العراق....

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