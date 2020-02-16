​ شاهد .. رئيسة وزراء نيوزلندا تستعرض ما انجزته حكومتها في عامين

2020/02/16 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة إذا كان تشكيل الحكومة يعد إنجازا تاريخيا !!!! فماذا يمكن أن نصف ما حققته السيدة جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلاندا التي قدمت في خلال دقيقتين ما أنجزته حكومتها في ظل عامين من حكمها .

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