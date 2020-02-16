تعرف على تداولات سوق العراق للأوراق المالية للأسبوع الماضي

2020/02/16 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نظم سوق العراق للأوراق المالية، خلال الأسبوع الحالي 5 جلسات تداول على أسهم الشركات المساهمة من يوم 09/02/2020 -13/02/2020 من قبل المستثمرين.ـ بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الحالي (47) شركة من أصل (104) شركة.ـ اغلق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في اول جلسة تداول من هذا الأسبوع على (467.76) نقطة واغلق في اخر جلسة تداول من الأسبوع على (461.23) نقطة.ـ تداول المستثمرون:ـ الجلسة الأولى (851) مليون سهم بقيمة (849) مليون دينار وتنفيذ (509) عقد.ـ في الجلسة الثانية أكثر من (2) مليار سهم بقيمة أكثر (11) مليار دينار وتنفيذ (512) عقد.ـ في الجلسة الثالثة (857) مليون سهم بقيمة (842) مليون دينار وتنفيذ (417) عقد.ـ في الجلسة الرابعة أكثر من (2) مليار سهم بقيمة أكثر من (1) مليار دينار وتنفيذ (308) عقد.‏ـ في الجلسة الخامسة (680) مليون سهم بقيمة (851) مليون دينار وتنفيذ (571) عقد.- تدريب الطلبة وندوات الجامعات نظم سوق العراق للأوراق المالية بالتعاون مع كلية الإدارة في جامعة بغداد ندوة علمية – (نظري وعملي تطبيقي) عل اليات فتح حسابات المستثمرين والتداول على محطات التداول الالكتروني في يوم الخميس الموافق 13/2/2020 ضمن رؤية ترسيخ المعرفة النظرية والعملية ونشر ثقافة الاستثمار بالأوراق المالية.

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