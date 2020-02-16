“فرانس برس”: عادة جديدة تسللت إلى المجتمع السعودي ومنها تدخين النساء علناً

2020/02/16 | 13:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- “فرانس برس” في ظل التغييرات الاجتماعيّة التي تعيشها المملكة العربية السعودية وبعد رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية صاخبة، بدأت عادة جديدة بالتسلل الى المجتمع السعودي ومنها “تدخين النساء علنا”.هذه … Readmore

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