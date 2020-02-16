محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تنفي الإفراج عن رئيسة “مؤسسة الشهداء” ناجحة الشمري

2020/02/16 | 13:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري.وقال رئيس المحكمة خالد صدام انها: تنظر حاليا بدعاوى ثلاثة أعضاء بمجلس نواب ‏حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجلسي محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو ‏مجلس محافظة ونائب … Readmore

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