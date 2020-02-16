داعش يطلق سراح شقيقين من الكرد مقابل فدية مالية بعد اختطافهما في متنازع عليها

2020/02/16 | 13:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افرج تنظيم داعش عن الشقيقين هيمن جلال وقانع جلال مقابل فدية مالية قدرها 70 الف دولار امريكي بعد مرور 16 يوما على اختطافهما.واختطف عناصر التنظيم الشقيقين في الاول من […]

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