بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام

2020/02/16 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية، اليوم الأحد|، على انخفاض المؤشر العام 35.7وبحسب

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