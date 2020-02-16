2020/02/16 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسل حسين : ايران لا تثق بـ مقتدى الصدر و ستتخلى عنه كما فعلت في عام 2009

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رجح الخبير والمحلل السياسي باسل حسين، ن تتخلى إيران عن مقتدى الصدر كم فعلت في عام 2009.

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