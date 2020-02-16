مستشار محافظ الأنبار لـ”العهد نيوز”: البدء بإعمار وتأهيل منازل الأسرة النازحة المتضررة

2020/02/16 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة اليوم، الاحد، عن انطلاق مشروع اعادة اعمار وتأهيل المنازل المتضررة للأسر النازحة التي تقطن مخيمات النزوح في الانبار.وقال ابو ريشة في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع المنظمات الانسانية اطلقت مشروع انساني يهدف الى اعادة اعمار وتأهيل منازل […]

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