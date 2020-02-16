لا تعجل الحل قادم

2020/02/16 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي اعتقد جازما أنّ شيعة السلطة قد أدركوا الآن عظيم خطيئتهم عندما وافقوا على اختيارك لرئاسة السلطة التشريعية ..علما أنّهم كانوا يعلمون جيدا من أنت ومن أباك وماذا...أكمل القراءة ←

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