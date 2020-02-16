بالفيديو : طلبة العراق يصرخون

2020/02/16 | 13:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انطلاق تظاهرات طلابية حاشدة في بغداد ومدن الجنوب، اليوم الأحد.

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