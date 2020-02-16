2020/02/16 | 13:56 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : طلبة العراق يصرخون " بالروح بالدم نفديك يا عراق ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انطلاق تظاهرات طلابية حاشدة في بغداد ومدن الجنوب، اليوم الأحد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : طلبة العراق يصرخون " بالروح بالدم نفديك يا عراق ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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