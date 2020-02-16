جدل حول “النداءات الايرانية” في أجهزة مكافحة الشغب.. مصدر من عمليات بغداد يوضح

2020/02/16 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هو الثاني من نوعه، حول اكتشاف نداءات باللغة الايرانية في اجهزة نداء مكافحة الشغب، بعد ان تم الاستيلاء على إحدى الاجهزة اللاسلكية خلال احداث السنك يوم امس، بحسب أصحاب الفيديو المنتشر.وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو بشكل كبير، والذي يظهر نداءات باللغة الفارسية […]

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