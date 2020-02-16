شاهد..  بهتافات ويافطات متنوعة يدخل الطلبة إلى ساحة التحرير

2020/02/16 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصل المئات من طلبة الكليات إلى ساحة التحرير، اليوم الأحد، لمواصلة دعم الاحتجاجات وزيادة زخم التظاهرات في ساحات الاحتجاج.ورفع الطلبة يافطات تتضمن رسائل سياسية متنوعة للتعبير عن رفضهم لبعض السياسات في البلد، من بينها تطليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الانتقالية.وأصبح الزحف الطلابي في بداية كل أسبوع، هو أهم دعائم […]

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