عاملة صالون تنحر والدتها”تفاصيل الجريمة”

2020/02/16 | 13:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت التنويم المغناطيسي وسيلة لارتكاب جريمتها..استيقظ أهالي بغداد في اليوم الأول من السنة الجديدة على جريمة بشعة بعدما أقدمت فتاة على ‏نحر والدتها وفصل رأسها داخل صالون للحلاقة في […]

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